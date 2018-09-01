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Putin ve Aliyev Soçi'de sorununu görüştü

Azerbaycan Devlet Başkanı , Rusya Devlet Başkanı ile Rusya'nın Soçi şehrinde görüştü.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 13:42
Putin ve Aliyev Soçi'de Dağlık Karabağ sorununu görüştü

Azerbaycan Devlet Başkanı , Rusya Devlet Başkanı ile Rusya'nın Soçi şehrinde görüştü.

Gerçekleşen görüşmede ikili Ermenistan işgali altında bulunan sorununun çözümü konusunda görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleşen özel görüşmenin öncesinde açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın İlham Aliyev ile aramızda etkili bir iletişim var. Bu doğal görüşmelerimizden biri. Sürekli görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Biz buna stratejik ortaklık diyoruz. Azerbaycan ile aramızda gerçekleşen ticaret geçen yıl yüzde 34 büyüdü. Bu yıl ise yüzde 20 büyüdü. Gelişen ilişkilerimiz için bu rakamlar çok iyi göstergeler" ifadelerini kullandı.



"DAĞLIK KARABAĞ KONUSUNU GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise yaptığı açıklamada Rusya ile süren ve gelişen ilişkilere işaret ederek, "Rusya ile hem ekonomik hem de stratejik anlamda gelişen ilişkilerimiz var. Bu ilişkilerimiz artarak devam edecek. Her alanda gelişen ilişkilerimizden dolayı memnunum. Ülkelerimiz arasında gelişen ticaret hacimleri potansiyelin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu ticaretin önümüzdeki yılda artacağına eminim. Rusya ile Dağlık Karabağ sorununu görüşüyoruz. Bu konuda Azerbaycan'ın beklentilerini her fırsatta anlatıyoruz. Rusya ile Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili görüşmelerimiz sürecek" dedi.

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Putin ve Aliyev Soçi'de Dağlık Karabağ sorununu görüştü
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