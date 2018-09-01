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’da ayrılıkçı lider öldürüldü

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Ukrayna’da ayrılıkçı lider öldürüldü
'nın doğusunda ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Aleksandr Zaharçenko, bombalı saldırıda öldü. TASS haber ajansına göre, Donetsk şehir merkezinde Zaharçenko'nun bulunduğu bir kafede patlama meydana geldi. Zaharçenko'nun hayatını kaybettiği patlamaya bombanın neden olduğu belirtildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2014'teki Meydan olayları sonrasında Rus kökenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı ülkenin doğusunda yanlısı ayrılıkçılar sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti adında Kiev'den bağımsız yönetim ilan etmişti. AA
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Ukrayna’da ayrılıkçı lider öldürüldü
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