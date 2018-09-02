Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Efsane sanatçıdan Donald Trump'a ağır hakaret!

Efsane sanatçıdan Donald 'a ağır hakaret!

grubu 'un efsane ismi , verdiği konserde Başkanı 'ı sert bir şekilde hedef alan bir sahne şovu hazırladı.

Giriş Tarihi: 2.9.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 2.9.2018 16:16
Efsane sanatçıdan Donald Trump'a ağır hakaret!

grubu 'un efsane ismi , 'nın kentinde verdiği konserde Başkanı Donald 'ı sert bir şekilde hedef alan bir sahne şovu hazırladı.

Waters'ın sahnede çaldığı 'Charade' şarkısına bir ışık şovu eşlik eşlik etti. Şov sırasında Trump'ın saykodelik görselleri sahnedeki ekrandan gösterildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, görsellerden birinde Trump, kadın makyajıyla gözükürken bir diğer görselede ABD başkanı bir domuz olarak gösterildi. Şarkının bitmesinin ardından ise Waters'ın arkasında bulunan duvara Rusça 'Trump bir domuz' sloganı yansıtıldı.

"TRUMP'IN YAPTIĞI SADECE TEK BİR İYİ ŞEY VAR"

Waters, sahne performansına Dark Side of the Moon albümünde yer alan aynı adlı şarkıya gönderme yaparak 'Us + Them' adını verirken, performans sırasında kullanılan çeşitli distopik figürlerin 'ın 1984 adlı romanından esinlendiği belirtiliyor. Waters, 13 Ağustos tarihinde RT'ye verdiği söyleşide Trump'ı sert sözlerle eleştirmiş ancak "Trump'ın yaptığı sadece tek bir iyi şey var, Rusya ile ilişkileri yeniden inşa etmek" ifadesini kullanmıştı.



Waters, 'de gerçekleştirdiği provakatif işlerle bilinen 'Beyaz Baretliler' grubunu da sert sözlerle eleştirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Efsane sanatçıdan Donald Trump'a ağır hakaret!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN