İki devletli çözüme darbe

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararına tepkiler sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin aldığı karar, beş milyonun üzerindeki Filistinlinin yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu karar aynı zamanda bölgesel barış ve istikrara zarar verecektir" ifadeleri kullanıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "ABD yönetiminin Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılayan bu kuruluşa yardımı kesme kararı, bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır" dedi. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin'in ABD yönetimine karşı koyacağını belirtti. Hamas
da kararın "Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ortadan kaldırma" amacı taşıdığını bildirdi. Birleşmiş Milletler, ABD'nin kararını esefle karşıladıklarını bildirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, UNRWA'daki mali krizinin bölgede istikrarsızlığı artırdığını, bu yüzden ülkesinin kuruluşa yardımı artıracağını açıkladı. UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan
ve Gazze'deki mültecilere yardım amacıyla kuruldu. ABD'LİLERİN YÜZDE 60'I MEMNUN DEĞİL
ABD'DE Trump'tan memnun olmayan seçmenlerin oranı yüzde 60'ı buldu. Washington Post ile ABC News tarafından yapılan Trump'ın yargılanarak görevinden azledilmesi için katılımcıların yüzde 49'u Kongre'nin süreci başlatması gerektiğini ifade ederken yüzde 46'sı ise sürecin başlatılmasına karşı çıktı. Ankete katılan Demokratlar'ın yüzde 75'i Trump'ın azledilmesi için Kongre'nin süreci başlat ması gerektiğini savunuyor, Cumhuriyetçiler'in ise yüzde 82'si azil sürecinin başlatılmasına karşı.