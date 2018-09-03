Seul'de umumi tuvaletlerde her gün gizli kamera aranacak

Güney Kore'nin başkenti Seul'de umumi tuvaletlere yerleştirilen gizli kameraların bulunması için her gün arama yapılması kararlaştırıldı.

Geçen yıl tuvaletler ve mağazaların soyunma kabinlerinde çekilmiş 6,000'den fazla 'casus kamera pornosu' vakası rapor edilmişti. Gizli kameralarla çekilen bu görüntüler, mağdurların haberi olmadan porno sitelerine yükleniyor.

ON BİNLERCE KADINDAN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ



Bu yılın başlarında on binlerce kadın ellerindeki "Benim hayatım senin pornon değil" yazılı dövizlerle gizli kameralara karşı önlem alınması için yürüyüş düzenlemişti.

Aktivistler, kentte kadınların sürekli gizlice görüntülerinin çekilmesi kaygısıyla yaşadığını söylüyor. Gizli kamera mağdurlarının yaklaşık yüzde 80'inin kadınlar olduğu belirtiliyor.

Yonhap haber ajansına göre, Seul'de halihazırda umumi tuvaletlerde ayda bir gizli kamera araması yapılıyor. Yeni düzenlemeyle görevliler, tuvaletleri her gün kontrol edecek.