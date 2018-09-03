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Son dakika: Senatör McCain Harp Akademisi mezarlığına defnedildi

Arizona Senatörü 'in si, Maryland eyaletinde Deniz Harp Akademisi mezarlığında toprağa verildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 10:01
Son dakika: Senatör McCain Harp Akademisi mezarlığına defnedildi

'de beyin kanserinden hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Arizona Senatörü 'in si, Arizona ve başkent Washington'da yapılan törenlerin ardından Maryland eyaletinde mezun olduğu ABD Deniz Harp Akademisi'ndeki mezarlığa defnedildi. John McCain'in Annapolis'de, sınıf arkadaşı olan ve 2014 yılında hayatını kaybeden ABD Donanma Komutanı Amiral Chuck Larson'un yanında toprağa verildiği açıklandı.

CENAZE TÖRENİNE OBAMA DA KATILMIŞTI

McCain için Cumartesi günü de başkent Washington'da bulunan Ulusal Katedral'de cenaze töreni düzenlenmişti, eski başkanlardan Barack , George W. Bush ve birer konuşma yapmıştı. Washington'daki törene, üst düzeyde devlet erkanı katılmış ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla veda edilmişti.

TRUMP DAVET EDİLMEDİ

ABD Başkan , Senatör John McCain'nin vasiyeti üzerine törenlere davet edilmedi. 81 yaşında hayatını kayıp eden Cumhuriyetçi Arizona Senatörü John McCain'in Washington'da düzenlenen cenaze törenine davet edilmeyen Başkan Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Virginia eyaletindeki yeni golf sahalarını ziyarete gitmişti.

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Son dakika: Senatör McCain Harp Akademisi mezarlığına defnedildi
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