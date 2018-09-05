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'den "271 milyon dolarlık" açıklama

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (), li ihtiyaçlarının karşılanması için acilen 271 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 18:42 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 18:51
BM'den 271 milyon dolarlık açıklama

'nin 'ün başkenti Amman'daki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, li ihtiyaçlarının karşılanması için acilen 271 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu meblağın Suriye içerisinde sığınmacı durumuna düşenlerin yanı sıra , , Ürdün, ve 'taki Suriyelilerin zorunlu ve acil ihtiyaçlarını karşılayacağı ifade edilen açıklamada, 2018'in kalan döneminde en çok yardıma muhtaç olan mültecilerin desteklenmesinin planlandığı kaydedildi.

UNHCR'nin verilerine göre, çevre ülkelerde 2,6 milyonu çocuk 5,6 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor.

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BM'den "271 milyon dolarlık" açıklama
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