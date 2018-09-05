Rusya’dan İdlib’e hava saldırısı

Dünyanın günlerdir yakından takip ettiği İdlib'e, Rusya dün hava saldırıları gerçekleştirdi. Rus savaş uçakları, Suriye'nin kuzeybatısındaki bu ilde 22 gün aradan sonra çok sayıda sivil yerleşim yerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurdu. Anadolu Ajansı'nın (AA) yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, savaş uçakları öğle saatlerinde İdlib'in batısı ve Hama ilinin kuzeyine saldırı düzenledi. Saldırıda Cisir eş Şuğur ilçesinde 5'i çocuk 9 sivil öldü. Keferyedin köyünde ise bir kişinin öldüğü öğrenildi. Diğer bölgelerde de 20 kişi yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus saldırısının, muhaliflerin bölgesinden önceki gün İdlib'deki rejim üslerine yapılan saldırının ardından gerçekleştiği kaydedildi. Kaynaklar, saldırılarda Rus savaş uçaklarının, İdlib'in batısındaki Cisir eş Şuğur, Bisenkul, Gani, İnneb, Sırmaniyye ve Hama'nın kuzeyindeki Zeyzun bölgelerinde sivil yerleşim yerleşimlerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurduğunu aktardı. Muhaliflere ait uçak gözlemevi de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hımeymim askeri üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağı şu ana kadar 20 saldırı düzenledi" ifadesini kullandı.

ESAD DA SALDIRDI

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Rusya'nın dünkü saldırılarının ardından ise bazı haber kaynakları, Şam rejiminin de top atışlarıyla saldırılarına başladığını öne sürdü. Bu arada Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanarak, Tartus ve Hama'daki bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Haberde, bazı füzelerin de hava savunma sistemlerince imha edildiği belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İNSANİ KRİZ YARATMA PEŞİNDE

İDLIB'DEKİ terör örgütleri, bölgede yapılması planlanan askeri operasyonu insani bir krize çevirmek istiyor. İdlib'in farklı bölgelerinde saldırılara hazırlanan teröristler, özellikle çocukları kaçırarak eylemlerde kullanacak. Bu şekilde İdlib'deki terör örgütleri, sivilleri korumaya çalışan Türkiye, Rusya ve İran'ı 'çocuk katili' olarak göstermeyi hedefliyor. 3,5 milyon nüfuslu İdlib'de 100 binlerce El-Kaide bağlantılı teröristler bulunuyor. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak isteyen teröristler, Suriye'deki garantör 3 ülke Türkiye, Rusya ve İran'ın başlattığı Astana Süreci'ni sekteye uğratmaya çalışıyor. Astana Süreci görüşmelerinin üçüncüsü 7 Eylül'de İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı üçlü zirvenin ana gündem maddesi İdlib olacak. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ayrı ayrı da görüşecek. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ise İdlib için Türkiye ile Rusya'nın görüşmesine zaman tanınması gerektiğini belirterek, Erdoğan ve Putin'e "İkinizin yapacağı telefon görüşmesi, Tahran öncesinde bile büyük fark yaratabilir. Biliyorum ki görüştüklerinde, geçmişte olduğu gibi makul, mantıklı, dramatik olmayan bir çözüm ortaya çıkacaktır" dedi.

SINIRA ASKERİ SEVKIYAT SÜRÜYOR

SURIYE sınırındaki birliklere takviye için gönderilen tank yüklü askeri konvoy Hatay'a ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, sınırdaki ilçelerine hareket etti. Tank ve obüs taşıyan bir konvoy da Kilis'ten geçerek Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattına ulaştı.TSK'nın Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktaları ile sınır birliklerine beton blok sevkıyatı sürüyor. TIR'lar 4 metre yüksekliğindeki 12 tonluk dev blokları belirlenen noktalara taşıyor.

TRUMP'TAN ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan "Esad, Suriye'nin İdlib şehrine düşünmeden saldırmamalı" uyarısında bulundu. Trump, "Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce insan ölebilir. Bunun olmasına müsade etmeyin" ifadesini kullandı. Beyaz Saray da "Esad kimyasal silah kullanmayı seçerse, ABD ve müttefikleri hızlıca ve uygun şekilde karşılık verecektir" açıklamasını yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Trump'ın açıklamalarının kusurlu olduğunu söyledi. BM Güvenlik Konseyi de cuma günü İdlib'i görüşecek.

JEFFREY ANKARA'DA

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edildi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alınırken, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin varlığından duyulan rahatsızlık iletildi. Türkiye'nin her türlü tedbiri almaya devam edeceği ve bölücü örgütün bölgeyi tamamen terk etmesi gerektiği ifade edildi.