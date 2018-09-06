Çalınan ünlü ayakkabılar bulundu

ABD'Lİ oyuncu Judy Garland'ın 1939'da "Oz Büyücüsü" filminde giydiği kırmızı ayakkabılar, çalındıktan 13 yıl sonra bulundu. Işıltılı ayakkabılar, 2005'te Minnesota'da sergilendiği müzeden çalınmıştı. Yetkililer ayakkabıların nerede ve nasıl bulunduğunu açıklamadı. Ayakkabıların sinema tarihindeki en değerli film objelerinden biri olduğu ifade ediliyor. Kırmızı ayakkabılar bir milyon dolara sigortalıydı. Ancak uzmanlar, değerinin şimdi bunun iki katı olduğunu belirtiyor. Garland'ın giydiği üç çift kırmızı ayakkabının daha olduğu biliniyor.

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