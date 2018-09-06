Esad’ın öldürülmesi için talimat vermiş

ABD'DE eski başkan Richard Nixon'ı istifaya götüren Watergate skandalını ortaya çıkaran kıdemli araştırmacı-gazeteci Bob Woodward, yeni kitabıyla bu kez ABD Başkanı Donald Trump'ı zora soktu. Washington Post editörü Woodward'ın önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak kitabında, Trump'ın Beşar Esad'ın öldürülmesini istediği iddia ediliyor. Kitaptan alıntılar yapan Washington Post, Trump'ın Savunma Bakanı Jim Mattis'i arayıp "diktatörün sonunun getirilmesi" talimatını, "Şu lanet o.. katile suikast düzenlenmesini istiyorum" sözleriyle verdiğini aktardı. Woodward, "Korku: Beyaz Saray'da Trump" isimli kitabında, Trump'ın "Lanet olsun, onu öldürelim! (Suriye'ye) girelim ve öldürelim" dediğini öne sürdü. Mattis ise Trump'a bununla "acilen ilgileneceğini" söyledi ama telefonu kapattıktan sonra üst düzey yardımcısına "Bunların hiçbirini yapmayacağız. Çok daha ölçülü olacağız" dedi. Kitapta, Beyaz Saray Genel Sekreteri John F. Kelly'nin Trump'la ilgili "Sıklıkla öfkesine hâkim olamıyor" dediği ve çalışma arkadaşlarına "Trump'ın dengesiz olduğunu" söylediği de ileri sürülüyor. Trump kitap için "Yalanlarla dolu" dedi.

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