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... Başkanı Trump: 'de katliam olursa çok kızacak

haberi... Başkanı , 'nin kentinde bir katliam olasılığına karşı uyarıda bulunarak, "Eğer bir katliam olursa dünya buna çok öfkeli olacaktır, de çok öfkelenecektir." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 21:37 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 01:48
Son dakika... ABD Başkanı Trump: İdlib'de katliam olursa ABD çok kızacak

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Başkanı Trump, Oval Ofis'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan konusundaki soruya yanıt veren Trump, "Bu çok üzücü bir durum. Sonuçta onların temkinli ve dikkatli olacağını düşünüyorum. Eğer bir katliam olursa dünya buna çok öfkeli olacaktır, de çok öfkelenecektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed, 'nin İdlib şehrine düşünmeden saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüz binlerce insan ölebilir." yorumunu yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de basın brifinglerinde "ABD'nin süreci yakından izlediğini" ve "özellikle saldırısına karşı kararlı bir duruş göstereceklerini" ifade etmişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi Nikki Haley de İdlib'de olası bir kimyasal saldırı ihtimaline ilişkin, "Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda Başkan () da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek demek istedi." demişti.

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Son dakika... ABD Başkanı Trump: İdlib'de katliam olursa ABD çok kızacak
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