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Trump'tan 'ya tehdit

Başkanı , ile ticaret müzakerelerinin gergin geçtiğini belirterek, “Eğer müzakereler işe yaramazsa bu bizim ülkemiz için iyi olur ama Kanada için olmaz” dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 00:27 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 01:49
Trump'tan Kanada'ya tehdit
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile 'da bir araya gelen Başkanı Trump, görüşmelerinden önce Oval Ofis'te basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD ve heyetleri arasında bugün başlayan ticaret müzakerelerinin "gergin" geçtiğini ifade ederken, ülkesinin Kanada ile anlaşma sağlanamaması durumunda zarar görmeyeceğini savundu.

Kanada'nın ise anlaşmaya varılmazsa çok şey kaybedeceğini vurgulayan Trump, "Eğer müzakereler işe yaramazsa bu bizim ülkemiz için iyi olur ama Kanada için olmaz" ifadesini kullandı.

ABD, Kanada ve arasında 24 yıl önce yürürlüğe giren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) bir kez daha "çok aptal bir anlaşma" olarak niteleyen Trump, geçen yıl yeniden müzakereye açtığı anlaşmanın yeni versiyonunun Kanada'yı kapsamamasının mümkün olduğunu belirtmişti.
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Trump'tan Kanada'ya tehdit
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