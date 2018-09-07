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’da ilk ölüm

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Giriş Tarihi: 7.9.2018
Fukuşima’da ilk ölüm

'DA 2011'de yaşanan nükleer santral felaketinden yedi yıl sonra ilk radyasyon ölümü gerçekleşti. Ölen kişinin nükleer santralde kazadan kısa süre sonra ölçüm yapan 50'li yaşlardaki bir santral çalışanı olduğu açıklandı. Japon hükümeti radyasyona maruz kalmış dört santral çalışanının kanser olduğunu bildirmişti. Ülkede konuyla ilgili uzmanlardan oluşan bir komisyon, 'nın ölen adamın ailesine tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Tokyo'ya 300 kilometre uzaklıktaki Fukuşima'da Mart 2011'de 9.0 büyüklüğünde deprem ve sonrasındaki tsunami nedeniyle santralde elektrik kesilmiş, sürekli soğutulması gereken reaktör aşırı ısınıp erimiş ve çevreye radyasyon yayılmıştı.

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Fukuşima’da ilk ölüm
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