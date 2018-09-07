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İngiliz eski Bakan Johson boşanıyor

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 14:12

- İngiliz eski Bakan Johson boşanıyor

'nin eski Dışişleri Bakanı , 25 yıllık eşinden boşanma kararı aldı.
İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın adı bu kez magazin haberleriyle gündemde. Eski bakan ile 25 yıllık eşi Marina Wheeler boşanacaklarını duyurdu. Johnson ve Wheeler ortak açıklamasında, İngiliz basınında yer alan "boşanacakları" haberlerini doğrulayarak, boşanma kararı aldıklarını açıkladı.
Johnson ve Wheeler, "Birkaç ay önce, 25 yılın ardından ayrılmamızın ikimiz için de iyi olacağına karar verdik. Dört çocuğumuzu arkadaşlar olarak desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Boris Johnson, Temmuz ayında Başbakan Theresa May'in Brexit politikalarını eleştirerek Bakanlık görevinden istifa etmişti.

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İngiliz eski Bakan Johson boşanıyor
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