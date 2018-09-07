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askerleri sınırında yi yaraladı 1 Filistinli şehit...

askerlerinin abluka altındaki Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "" gösterilerine müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 18:57
İsrail askerleri Gazze sınırında 16 Filistinliyi yaraladı 1 Filistinli şehit...

'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askerlerinin Gazze'nin doğu sınırındaki göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde nin yaralandığı belirtildi.

Bunlardan 11'inin gerçek mermiyle yaralandığı ifade edilirken, geri kalanı hakkında ise net bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla Filistinli şehit oldu.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli şehit oldu

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İsrail askerleri Gazze sınırında 16 Filistinliyi yaraladı 1 Filistinli şehit...
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