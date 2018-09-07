İsrail askerleri Gazze sınırında 16 Filistinliyi yaraladı 1 Filistinli şehit...

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırındaki göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 16 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Bunlardan 11'inin gerçek mermiyle yaralandığı ifade edilirken, geri kalanı hakkında ise net bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla Filistinli şehit oldu.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli şehit oldu