Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Avustralya’da uçak düştü: 1 ölü

Son dakika: ’da uçak düştü: 1 ölü

Victoria eyaletinde düşen küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 10:29
Son dakika: Avustralya’da uçak düştü: 1 ölü
Victoria eyaletinde düşen küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti

'nın Victoria eyaletindeki Gippsland bölgesinde boş araziye düştüğü açıklanan küçük uçağın pilotu hayatını kaybetti.

PİLOT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Victoria Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, sadece pilotun bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle yerel saatle 14.35'te (TSİ 07.35) düştü. Eyaletin doğusundaki Gippsland bölgesinde boş araziye düştüğü belirtilen uçağın içindeki pilotun olay yerinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Öte yandan olayla ilgili açıklamada bulunan Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu (ATSB), düşen hafif uçağın tek motorlu Yakovlev Yak-9UM warbird tipi olduğunu bildirdi.

Uçağın düşme nedeninin, Avustralya Hava Reaksiyon Birimi tarafından başlatılan soruşturma sonucunda ortaya çıkması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Avustralya’da uçak düştü: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN