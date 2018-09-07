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Tahran'da kritik zirvesi

'nin İdlib şehrine yapılacak olası harekat için , Rusya ve İran tarihi Tahran Zirvesi'nde bir araya geliyor. Erdoğan, Putin ve Ruhani, toplantıda Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele alacak.

Giriş Tarihi: 7.9.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 11:31
Tahran'da kritik Suriye zirvesi

Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, I·ran Cumhurbas¸kanı ve Rusya Federasyonu Devlet Bas¸kanı , bugün Tahran'da konusunu ele alacakları u¨c¸lu¨ zirve toplantısı yapacak.

Dünyanın gözü askeri operasyon yapılması beklenen İblid'de

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye ihtilafına kalıcı c¸o¨zu¨m bulunması amacıyla, Astana mekanizması bagˆlamında sahada ve siyasi su¨rec¸ kapsamında yu¨ru¨tu¨len ortak c¸abalar, zirve toplantısında ele alınacak.

ATILACAK ADIMLAR TESPİT EDİLECEK

Toplantıda, ikincisi nisan ayında Türkiye'nin ev sahipligˆinde gerc¸ekles¸en u¨c¸lu¨ zirvenin ardından, meydana gelen gelis¸melerin degˆerlendirilmesi ve ileriye yo¨nelik atılabilecek adımların tespit edilmesi hedefleniyor.

Başkan Erdoğan'ın zirve esnasında mevkidas¸larıyla gerc¸ekles¸tireceği ikili ve u¨c¸lu¨ temaslarda, I·ran ve Rusya ile ikili ilis¸kilerin yanı sıra digˆer gu¨ncel, bo¨lgesel konuların da ele alınması o¨ngo¨ru¨lüyor.

İdlib düğümünü kim çözecek?

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Tahran'da kritik Suriye zirvesi
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