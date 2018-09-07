Türkiye Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, I·ran Cumhurbas¸kanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Bas¸kanı Vladimir Putin, bugün Tahran'da Suriye konusunu ele alacakları u¨c¸lu¨ zirve toplantısı yapacak.

Dünyanın gözü askeri operasyon yapılması beklenen İblid'de

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye ihtilafına kalıcı c¸o¨zu¨m bulunması amacıyla, Astana mekanizması bagˆlamında sahada ve siyasi su¨rec¸ kapsamında yu¨ru¨tu¨len ortak c¸abalar, zirve toplantısında ele alınacak.

ATILACAK ADIMLAR TESPİT EDİLECEK

Toplantıda, ikincisi nisan ayında Türkiye'nin ev sahipligˆinde gerc¸ekles¸en u¨c¸lu¨ zirvenin ardından, meydana gelen gelis¸melerin degˆerlendirilmesi ve ileriye yo¨nelik atılabilecek adımların tespit edilmesi hedefleniyor.

Başkan Erdoğan'ın zirve esnasında mevkidas¸larıyla gerc¸ekles¸tireceği ikili ve u¨c¸lu¨ temaslarda, I·ran ve Rusya ile ikili ilis¸kilerin yanı sıra digˆer gu¨ncel, bo¨lgesel konuların da ele alınması o¨ngo¨ru¨lüyor.