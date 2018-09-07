Tarihi zirveden notlar

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPIYOR

Erdoğan: "Zirveden çıkacak sonuçlar tüm dünya tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Alacağımız kararlarla beklentileri boşa çıkarmayacağıza inanıyorum"

Erdoğan; Astana ruhunun devam ettiğini belirttiği açıklamasında, Zirveden çıkacak sonuçların dünyadan sabırsızlıkla beklendiğini bildirdi.

Suriye'nin siyasi bütünlüğünün sağlanması temel amacımız.

İdlib sadece Suriye'nin geleceği için değil bölge için de hayati öneme sahiptir

Türkiye mülteci ağırlama kapasitesini doldurmuştur.

14:14 TARİHİ İDLİB ZİRVESİ BAŞLADI

Türkiye,Rusya ve İran liderleri Suriye krizi için bir arada...

İran lideri Ruhani üçlü görüşmede açıklama yapıyor. Açıklamadan satır başları...

Bu zirve Astana sürecinin devamı niteliğinde yapılmaktadır.

Ruhani; Suriye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin İran, Türkiye ve Rusya ortak hareket etmektedir. Suriye Krizinin çözümü için askeri seçeneğin işe yaramayacağını vurguladı. Ruhani; Suriye ve bölgedeki diğer sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği inancında olduğunu belirtti.

Astana garantörleri adına Suriye'deki savaşın sona yaklaşmasına ve bölgenin uzun süreli kontrol altına alınması için çalışıldığını belirtti.

Ruhani; İdlib'deki mücadele sivillere asla zarar vermemelidir açıklamasında bulundu.

ABD'nin suriye'ye müdahalesi kalıcı barışı zorlaştırıyor.

Bizim Suriye krizindeki işbirliğimiz diğer bölgelerdeki krizlerin çözününde örnek olmalıdır.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır.

RUHANİ'NİN ARDINDAN PUTİN AÇIKLAMA YAPIYOR

daha önce gerçeklerştirilen zirvelerde alınan kararlar başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti

Putin, Suriye topraklarının büyük bir bölümünün kontrol altına alındığını belirtti.

Bölgede Kimyasal silahların kullanılması gibi yollarla provokasyonlar gerçekleştirildi.

AHaber CANLI YAYIN

13:25 ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'nin "Suriye" konusunda düzenlenecek Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı.

İran Liderler Konferans Salonu'nda, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ev sahipliğinde Suriye meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne iştirak edecek olan Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zirve öncesi ikili görüşmesi başladı. Görüşme basına kapalı devam ediyor.

Erdoğan-Ruhani görüşmesi sona erdi, Putin görüşmesi başladı

Görüşmede Türk heyetinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Rus heyetinde de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yer aldı.

TOKALAŞARAK POZ VERDİLER

Erdoğan ve Putin, ikili görüşmeleri öncesi basın mensuplarına tokalaşarak poz verdi. Görüşmenin başında Erdoğan ve Putin'in samimi sohbeti ve gülüşmeleri dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, görüşmenin yapıldığı salonda Rusya Devlet Başkanı Putin'i beklerken, Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov ile sohbet etti. Aynı anda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nın da Rus meslektaşı Lavrov 'la sohbet ettiği gözlendi.



13:15 PUTİN, TARİHİ ZİRVE İÇİN İRAN'DA



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi üçlü zirve için İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

İran'ın başkenti Tahran; Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılacağı Üçlü Zirve'ye ev sahipliği yapacak. Dünyanın merakla takip ettiği zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek. Rus lideri taşıyan uçak Mehrabad Havalimanı'na indi. Üç lider, zirvede Suriye'deki gelişmeleri ve İdlib'in durumunu görüşecek.

Üç lider zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan Rus lider, zirve için geldiği Tahran'da İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile bir araya gelecek.

13:10 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUHANİ GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi üçlü zirve için geldiği İran'ın başkenti Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

İran'ın başkenti Tahran; Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılacağı Üçlü Zirve'ye ev sahipliği yapıyor. Zirve öncesi ikili görüşmelerin yapıldığı Tahran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. İki lider Suriye'deki gelişmeleri ve İdlib'deki son durumu ele aldı. Ayrıca bugün Rus uçaklarının İdlib'e gerçekleştirdiği hava harekatı da ele alınacak konular arasında. İkili görüşmelerin ardından tarihi üçlü zirveye geçilecek. Tarihi zirvede DEAŞ ve terörle mücadele konuları da ele alınacak.

12:40 ERDOĞAN-RUHANİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "Suriye" meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı

Erdoğan, İran Liderler Konferans Salonu'nda Ruhani'nin ev sahipliğindeki Suriye meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne iştirak edecek.

Zirve öncesi Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ikili görüşmesi başladı. Görüşme basına kapalı sürüyor.

Başkan Erdoğan'a İran seyahatinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyet eşlik ediyor.

Tahran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani arasındaki görüşme başladı

11:40 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İRAN'A GİTTİ



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 11.30'da İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havaalanı'nda İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmadari, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Müdürü Sadık Abdullahi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin karşıladı.

Başkan Erdoğan'a İran seyahatinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile MİT Başkanı Hakan Fidan da Başkan Erdoğan'dan bir gün önce İran'a geldi.