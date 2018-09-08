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Basra’da sokağa çıkma yasağı

Giriş Tarihi: 8.9.2018
Basra’da sokağa çıkma yasağı

'IN petrol zengini vilayeti Basra'da kamu hizmetlerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla patlak veren olaylarda göstericiler ile polis arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 20'yi buldu. Valilik ve mahkeme binasının ateşe verildiği kentte, binaları, televizyon kanalları ve parti binaları basıldı. Bu binalar yağmalanarak yakıldı. 'ın Basra Konsolosluğu da yakılan binalar arasında yer aldı. Bu gelişme üzerine İran, Irak'la arasındaki Şelamçe 'nı kapattı. Kentten geçen karayolunu kapatan protestocular Şii lider Mukteda es Sadr yanlısı sloganlar attı. Sadr hükümete göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesi için 3 gün süre verdi. Kontrol altına alınamayan olaylar üzerine kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Basra’da sokağa çıkma yasağı
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