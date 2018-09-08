Dünya sallanıyor

Japonya
'yı oluşturan dört büyük adadan Hokkaido'da önceki gün meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem
de yaşamını yitirenlerin sayısı 18'i bulurken, 26 kişiden de henüz haber alınamadığı öğrenildi. Şafak vaktinde gerçekleşen depremin tetiklediği toprak kaymalarının yaşandığı alanlarda kurtarma köpeklerinin yardımıyla arama çalışmaları sürerken, ulaşım, elektrik ve su hizmetlerinin de yavaş yavaş normale dönmeye başladığı belirtildi. Yetkililer, toprak altında kalanlardan henüz kurtarılan olmadığını açıkladı. Öte yandan dün Güney Amerika
ülkelerinden Ekvador'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, can ya da mal kaybına yol açmadı. İran
'da ise 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün güneydoğudaki Zahedan'a 200 kilometre mesafede 26 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Dün İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında ise 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 11,6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, herhangi bir hasara yol açmadı.