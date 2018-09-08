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Son dakika.. Rus ve jetleri 'i vuruyor

ve jetleri 'i vuruyor. Reuters'e konuşan görgü tanıkları bir düzine uçağın İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyini vurmaya başladığını belirtti.

Giriş Tarihi: 8.9.2018 13:44 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 14:15
Son dakika.. Rus ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor

Dünya 'nin şehrine kilitlenmiş durumda.

Reuters'in verdiği bilgiye göre; hava saldırısında Suriye helikopterleri sivillerin bulunduğu evlere içerisinde patlayıcı maddeler bulunan varil bombaları atmaya başladı. İdlib'in güneyinde yer alan Abdin bölgesinde 3 sivil yaşamını yitirdi.

ESAD YİNE VARİL BOMBASI KULLANIYOR

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esad rejiminin ülkenin farklı bölgelerindeki sivil yerleşimlere geçen ay düzenlediği saldırılarda en az 67 kez varil bombası kullandığını açıkladı. Raporda, bu saldırılarda 2'si çocuk, 1'i kadın 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor

İDLİB'DE 4 MİLYON SİVİL VAR

Dünya kamuoyu İdlib'deki 4 milyon sivilin durumundan endişeli. Saldırıların yeni bir göç dalgası yaratacağı düşünülüyor.

BM İNSANİ YARDIM GÖNDERDİ

Birleşmiş Milletler tarafından Suriye'nin İdlib kentine insani yardım gönderildi. BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 24 TIR, BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR'lar İdlib'e hareket etti. TIR'larda bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib'de bulunan halka dağıtılacağı açıklandı.

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Son dakika.. Rus ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor
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