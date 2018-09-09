Gündüz uykusu alzheimer belirtisi

ABD'NIN Johns Hopkins Üniversitesi'nin yaptığı çalışma, gün içinde fazla uyuma isteğinin alzheimer riskininfazla olduğunu ortaya koydu. Ulusal Yaşlılık Enstitüsü araştırmacıları, 16 yıl süren bir çalışma ile 123 gönüllünün verilerini izledi. Uzmanlar, gündüz uyku ihtiyacı duyanlarda bu isteği olmayanlara göre Alzheimer gelişimine neden olan beta-amiloid birikiminin üç kat daha fazla olduğunu belirledi. Çalışma ekibinden Adam P. Spira, beslenme, egzersiz ve bilişsel aktivitenin Alzheimer hastalığının önlenmesi için önemli olduğunu belirtti.

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