Makale savaşı

ABD'de New York Times gazetesinin "Trump Yönetimi İçindeki Direnişin Bir Parçasıyım" başlıklı isimsiz makaleyi yayımlamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, gazeteye açtığı savaşı derinleştiriyor. Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı makaleyi kaleme alan "üst düzey yetkilinin" kim olduğunu soruşturması için çağrı yaptı. Trump, ayrıca gazeteye karşı yasal işlemde bulunacağını da söyledi. Söz konusu kişinin kimliğini, hangi görevde ne yaptığını ve gazeteye neler verdiğini araştıracaklarını aktaran Trump, üst düzey bir yetkili çıkması halinde bu kişiyi kendisinin katıldığı herhangi bir toplantıda görmek istemediğini söyledi. Öte yandan bazı Senato üyeleri "makalenin Trump'a dolaylı olarak yardım ettiği" görüşünü savunuyor. Cumhuriyetçi Parti'nin önemli isimlerinden Senatör Lindsey Graham, "Bu tür olaylar Trump'a yardım ediyor. Bataklığın içerisinde kendisini hedef almış yaratıklarla çevrildiği hissini uyandırıyor" dedi.

'GURUR DUYUYORUZ'

New York Times gazetesinin makale editörü James Dao ise makalenin yazarını neden kamuoyuyla paylaşmadıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Dao, "Bu şahıs, belki yönetimde çalışmaya devam etmek istiyor, bu durumun sonuçlarıyla yüzleşmek istemiyor olabilir" dedi. New York Times gazetesi yetkilileri de makaleyi yayımlamaktan gurur duyduklarını açıkladı. Makalede, "Trump'ın tam olarak anlayamadığı şey şu: Kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli, Başkanın gündeminin bazı kısımlarını ve kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim" ifadesine yer verilmişti.

ESKİ DANIŞMANA HAPİS CEZASI

RUSYA soruşturması kapsamında FBI'ya yalan söylemekten suçlu bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim danışmanı George Papadopoulos 14 gün hapis cezasına çarptırıldı. Papadopoulos, Özel Savcı Robert Mueller'in açtığı soruşturma kapsamında suçunu kabul edip anlaşma yoluna giden ilk kişi ve aynı soruşturmada nisanda 30 gün hapis cezasına çarptırılan avukat Alex van der Zwaan'ın ardından hüküm giyen ikinci kişi oldu.

ABD MADURO'YA KARŞI DARBE PLANI YAPMIŞ

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu darbe ile devirmek için geçen yıl eski Venezüellalı komutanlarla görüştüğü ortaya çıktı. The New York Times toplantıya katılan isimlere dayandırdığı haberinde Trump yönetiminin 'ters tepebileceği' ihtimali nedeniyle darbeye destek vermeme kararı alındığı ifade edildi. Beyas Saray'dan yapılan açıklamada haber yalanlandı.