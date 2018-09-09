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’ndan yükselen alevler Kuşadası’ndan görüldü

’ın ’nda çıkan orman ından yükselen alevler Kuşadası’ndan gözlendi. Saat: 22.00 sıralarında başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018 07:04
Sisam Adası’ndan yükselen alevler Kuşadası’ndan görüldü

Kuşadası'nın tam karşısında bulunan 'ın Türkiye'ye en yakın merkezi 'nda bu akşam saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman ı çıktı.Sisam adasında Yunanistan'ın askeri birliğinin de bulunduğu Kedros bölgesinde Samos başlayan yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Giderek şiddetlenen yangına ilk etapta itfaiye ekipleri 15 araç ile müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine söndürme çalışmalarına belediye arazözleri, gönüllüler ve belediye çalışanları da katılırken, uçakla diğer adalardan takviye itfaiye ekipleri getirildi. Kedros bölgesindeki ormanlık alandaki yangın gece yarısı bir geçitte kontrol altına alınırken, bölgede yerleşim alanının bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada, Sisam adasından yükselen alevler Kuşadası Körfezi'den de çok net bir şekilde görülebildi. Hafta sonu tatili için çok sayıda Türk vatandaşının da feribotla Sisam Adası'na gittiği öğrenildi. Yaşanan yangın paniğini sosyal medyadan paylaşan tatilci Türkler, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunun ortaya çıkmasından sonra rahat bir nefes aldı.

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Sisam Adası’ndan yükselen alevler Kuşadası’ndan görüldü
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