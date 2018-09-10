Almanya’da camiye "domuzlu" saldırı

Açıklamada, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

SABAH SAAT 04.00 SIRALARINDA...

Selimiye Camisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İdris Aksüt de gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam yatsı namazından sonra camiyi kilitleyip eve gittiklerini anlatarak, "Dikkatimizi çeken herhangi bir şey görmedik. Çirkin saldırı bu sabah saat 04.00 sularında olmuş.

BAKIMI VE BADANASI YENİ YAPILMIŞTI

Saldırıda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yeni bakımını ve badanasını yaptığımız camimizin duvarlarına çirkin yazılar yazılmış, domuz etinden yapılmış sosis ve kıyma parçaları atılmıştır." dedi.

Olayı kınadıklarını dile getiren Aksüt, "Bizi yolumuzdan yıldırmak isteyenler başaramayacaklardır." dedi.

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Caminin güvenlik kamera kayıtlarının polise teslim edildiğini söyleyen Aksüt, polisin olayı bir an önce aydınlatmasını istedi.