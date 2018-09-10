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’da camiye "domuzlu" saldırı

'nın eyaletinin Nordenhamm kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı ’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıda bulunuldu. Delmenhorst polisi tarafından yapılan açıklamada, Walther-Rathenau Caddesi'nde bulunan caminin duvarına siyah boyayla yazılar yazıldığı ve domuz etinden yapılmış çeşitli ürünlerin atıldığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 16:57
Almanya’da camiye domuzlu saldırı

Açıklamada, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

SABAH SAAT 04.00 SIRALARINDA...

Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İdris Aksüt de gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam yatsı namazından sonra camiyi kilitleyip eve gittiklerini anlatarak, "Dikkatimizi çeken herhangi bir şey görmedik. Çirkin saldırı bu sabah saat 04.00 sularında olmuş.

Almanya'da camiye çirkin saldırı!

BAKIMI VE BADANASI YENİ YAPILMIŞTI

Saldırıda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yeni bakımını ve badanasını yaptığımız camimizin duvarlarına çirkin yazılar yazılmış, domuz etinden yapılmış sosis ve kıyma parçaları atılmıştır." dedi.

Olayı kınadıklarını dile getiren Aksüt, "Bizi yolumuzdan yıldırmak isteyenler başaramayacaklardır." dedi.

ALMANYA'DA CAMİYE MOLOTOFLU SALDIRI

Caminin güvenlik kamera kayıtlarının polise teslim edildiğini söyleyen Aksüt, polisin olayı bir an önce aydınlatmasını istedi.

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Almanya’da camiye "domuzlu" saldırı
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