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Esad rejimi 'nin kuzeyine de yığınak yapıyor

'de Beşşar Esad rejimi ve destekçileri, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerin karşısındaki cephe hatlarına da askeri yığınak yapmaya başladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 16:02
Esad rejimi Suriye'nin kuzeyine de yığınak yapıyor

'de Beşşar Esad rejimi ve destekçileri, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerin karşısındaki cephe hatlarına da askeri yığınak yapmaya başladı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed güçleri, terörden temizlenen Fırat Kalkanı bölgesinin karşısındaki cephe hatlarına askeri sevkiyat yapıyor.

Sevkiyatlar, terör örgütü / işgalinde bulunan Deyr Cemal, Tel Rıfat, Ayn Dakne, Ahras, Harbil, Umgura, Umhuş bölgelerine ve Bab ilçesi karşısındaki Tadif bölgelerine yapıldı.

esad rejimi YPG/PKK İLE ORTAK KONTROL ETTİĞİ HATTI GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Rejim bölgeye piyade unsurlarının yanı sıra çok sayıda tank, zırhlı araç, top ve füze bataryası ve ağır silah da sevk etti.

Askeri sevkiyatlarda Esed rejimi, Bab ve Azez kentleri karşısında terör örgütü YPG/PKK ile ortak kontrol ettiği hattı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

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Esad rejimi Suriye'nin kuzeyine de yığınak yapıyor
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