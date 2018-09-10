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'da Cumhurbaşkanı Ruhani'ye "ölüm tehdidine" gözaltı

'ın Kum kentinde bir programda açtıkları pankartla Cumhurbaşkanı 'yi "ölümle" tehdit ettikleri öne sürülen 5 Şii din adamı gözaltına alındı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 14:13
İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'ye ölüm tehdidine gözaltı

'ın Kum kentinde bir programda açtıkları pankartla Cumhurbaşkanı 'yi "ölümle" tehdit ettikleri öne sürülen 5 Şii din adamı gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Din Adamları Özel Mahkemesi'ne yapılan şikayet üzerine, geçen ay Kum kentindeki Fevziye Medresesi öğrencilerinin katıldığı bir programda Ruhani aleyhine pankart açtığı öne sürülen 5 din adamı gözaltına alındı.

Söz konusu pankartta yazan ve eski Cumhurbaşkanı 'nin ölüm nedenini çağrıştırdığı iddia edilen, "Ey söylemi müzakere olan kişi, havuz seni bekliyor" şeklindeki ifadelerde, Ruhani'nin ölümle tehdit edildiği öne sürüldü.

ESKİ CUMHURBAŞKANI 'HAVUZDA' HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani Ocak 2017'de "havuzda" hayatını kaybetmişti. İlk olarak, ölüm nedeni kalp krizi şeklinde duyurulurken, Rafsancani'nin kızı Faize'nin aralık ayında yaptığı "ölümün tabii olmadığı ve bu konudaki belirsizliklerin devam ettiği" açıklaması dikkati çekmişti.

Muhafazakârlara rağmen Batıyla ilişkileri geliştirmeye çabalayan Rafsancani'nin ölüm nedeniyle ilgili şüpheler henüz devam ederken söz konusu pankartın açılması bazı reformistler tarafından Ruhani'ye yönelik tehdit olarak kabul ediliyor.

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İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'ye "ölüm tehdidine" gözaltı
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