Son dakika: Libya'da patlama sesleri! 3 maskeli şahıs binayı bastı

Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Ulusal Petrol Şirketi'nin (NOC) genel merkezinde patlama sesleri duyuldu. NOC ofislerine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği ve güvenlik güçlerinin merkeze saldıran kişilerle anlaşmaya çalıştığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay nedeniyle yaralanan kişilerin başka bölgelere taşındığı görülüyor.

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre bölgeye çıkan yollar güvenlik güçleri tarafından kapatıldı ve olayla ilgili operasyon başlatıldı. Trablus, bu ayın başında birbirine rakip silahlı güçlerin çatışmalarına sahne olsa da çatışmalar son günlerde seyrekleşmişti.

Ulusal Petrol Şirketi, Libya'daki petrol pazarını domine eden bir şirket yapısında ve ülkenin petrol üretiminin yüzde 70'ini gerçekleştiriyor.