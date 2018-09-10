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Son Dakika: yakınlarında 6.9 büyüklüğünde

yakınlarında 6.9 büyüklüğünde meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 09:44
Son Dakika: Yeni Zelanda yakınlarında 6.9 büyüklüğünde deprem

yakınlarında 6.9 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamaya göre, deprem başkent Auckland'ın 775 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Kermadec Adaları yakınlarında okyanusun 111 kilometre derinliğinde kaydedildi.

ÜLKEYİ ETKİYECECEK BİR TSUNAMİ BEKLENMİYOR

Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Pasifik bölgesinde herhangi ülkeyi etkileyecek tsunami beklemediklerini bildirdi.

Öte yandan Solomon Adaları yakınlarında bugün meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından da tsunami uyarısı yapılmamış ve herhangi bir hasar bildirilmemişti.

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.

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Son Dakika: Yeni Zelanda yakınlarında 6.9 büyüklüğünde deprem
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