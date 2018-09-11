Cenevre'de Suriye toplantısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da, Astana garantörü ülkelerin heyet başkanlarının 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde Cenevre'de BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle bir araya geldiğini belirterek, "Görüşmede, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması çabaları kapsamında önemli bir aşama teşkil eden Anayasa Komitesi'nin oluşumu ve usül kuralları ele alınmıştır" denildi.

SURİYE KRİZİNE SİYASİ BİR ÇÖZÜM

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Astana garantörü ülkelerin heyet başkanları 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde Cenevre'de BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle bir araya geldiği belirtildi. Açıklama da, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması çabaları kapsamında önemli bir aşama teşkil eden Anayasa Komitesi'nin oluşumu ve usül kuralları ele alınmıştır. Bu bağlamda, rejim ve muhalefet tarafından önerilen listelere ilişkin ilke mutabakatı teyit edilmiş, teşkil edecek gruplardan üçüncüsü olan Sivil Toplum grubunun oluşumu istişare edilmiştir. Süreç Astana garantörleri arasında teknik düzeyde görüşmelerle devam ettirilecektir."