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’in eşi hayatını kaybetti

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 17:15

İngiltere'nin başkenti 'da kanser tedavisi gören eski Başbakanı 'in eşi Gülsüm Navaz hayatını kaybetti.
Pakistan Müslüman Ligi (Navaz) lideri , İngiltere'nin başkenti Londra'da bir hastanede 1 yıldır lenf kanseri tedavisi gören eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in eşi 68 yaşındaki Gülsüm Navaz'ın kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini bildirdi.
Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, Gülsüm Navaz'a 2017 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulmuştu. Navaz Londra'daki Harley Street kliniğinde defalarca kemoterapi ve radyoterapi görmüştü. Gülsüm Navaz'ın oğlu Hüseyin Navaz geçen aydan beri daha iyi olduğunu belirtmişti. Durumu kötüleşen Gülsüm Navaz dün gece yeniden solunum cihazına bağlanmıştı.
Gülsüm Navaz'ın cenazesi Pakistan'da toprağa verilecek.

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Navaz Şerif’in eşi hayatını kaybetti
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