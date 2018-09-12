Afganistan’daki intihar saldırısında ölü sayısı 68’e yükseldi

Afganistan'ın Nangarhar ilinin Muhmand Dara ilçesinde seçim öncesi ve hicri yılbaşında düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 68'e yükselirken, 165 yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Afganistan'ın Nangarhar ilinin Muhmand Dara ilçesinde, polis karakolu önündeki protesto sırasında düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı yükseliyor. Nangarhar ili sözcüsü Ataullah Kogyani, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiğini, çoğu ağır 165 kişinin de yaralandığını bildirdi. Katliamdan kimin sorumlu olduğunu tespit edemediklerini bildiren Kogyani, herhangi bir delile ulaşamadıklarını açıkladı.

Nangarhar Sağlık Dairesi Başkanlığı, ölü sayısını doğruladı.