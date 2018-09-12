Avrupa Parlamentosu'ndan Macaristan kararı

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada, Macaristan'ın Avrupa Birliği'nin demokratik değerlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Macaristan'la ilgili 7. maddenin işletilmesi kararı alındı.

448 evet, 197 hayır ve 48 çekimser oyun ardından, Avrupa yasama organı 7. madde prosedürünü bir üyesine uygulama kararı almış oldu.

Aynı prosedür Aralık 2017'de Polonya için yürürlüğe konmuştu.

7. madde, Macaristan'ın AB'deki oy hakkının askıya alınmasına kadar bir dizi yaptırımı beraberinde getirebilir.

MACARİSTAN BAŞBAKANI: ŞANTAJLARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Macaristan Başbakanı Victor Orban Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin göçmenler konusunda diğer AB ülkelerinden farklı bir tavıra sahip olduğunu belirtmişti.

Orban, "Şantajlara boyun eğmeyeceğiz. Macaristan sınırlarını koruyacak, kaçak göçmenleri durduracak ve haklarını savunacaktır. Bunu gerekirse size karşı da yapacaktır. Sınırlarımızı kendimiz koruyacağız ve kimle birlikte yaşayacağımıza kendimiz karar vereceğiz. Göçmenlerin geçişini engellemek için tel örgü çektik. Yüzbinlerce kaçak göçmeni durdurduk. Macaristan'ı ve Avrupa'yı koruduk" diye konuşmuştu.

NEDİR BU 7. MADDE?

AB sözleşmesinin AB değerlerine karşı hareket eden ülkelere yaptırımları düzenleyen ve Birlik içerisinde "nükleer silah" olarak değerlendiren 7. maddenin uygulanması durumunda, Macaristan'ın AB kararlarında oy kullanma hakkı askıya alınacak.