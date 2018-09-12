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, Pakistan'a gidecek

Dışişleri  Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi'nin davetiyle, 2018 tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 16:26
Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'a gidecek

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi'nin davetiyle, 2018 tarihlerinde Pakistan'a resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi'nin davetine icabetle, 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde Pakistan'a bir resmi ziyarette bulunacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Sayın Bakanımızın, ziyaret sırasında Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmesi, ayrıca Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Söz konusu temaslarda, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

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Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'a gidecek
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