Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha kimdir? Rachid Taha neden öldü?

Rachid Taha, 1958 yılında Cezayir'in Oran şehrinde doğmuştur.

10 yaşında ailesi ile birlikte Fransa'ya taşınmıştır. Müziği rock, tekno, rai gibi birçok değişik tarzın etkilerini taşır.

RACHİD TAHA KİMDİR?

Müzik kariyeri 1981 yılında kurduğu Carte de Séjour ile başlar. Göçmenlerin entegrasyonunu ve onlara tolerans gösterilmesini savunan grubun adının anlamı "oturma izni"dir. 1986 yılında dönemin kültür bakanı Jack Lang, Douce France (Tatlı Fransa) adlı ünlü ironik bir şarkıyı Fransa Ulusal Meclisi üyelerine dağıtmış, bu olay grubun sesini milliyetçi cepheye karşı daha yüksek duyurabilmesini sağlamıştır.

Grubun 1989 yılında dağılmasıyla birlikte Rachid Taha'nın solo kariyeri başlamıştır. 1991 yılında Barbès adlı ilk solo albümünü çıkarmıştır. 1993 yılında İngiltere diskolarında popülerleşen Rachid Taha albümündeki Voila Voila adlı şarkısı Rachid Taha'nın politik çizgisini bırakmadığını gösterir.

Şarkının bir bölümünde sözler şöyledir:

Kelimeler her yerde aynı: sen, yabancı, bütün sorunların kaynağısın!

1970'li yıllardan kalma "Ya Rayah" adlı parçayı 1997 yılında single olarak piyasaya sürdü; bu şarkı onu dünya çapında üne kavuşturdu. Türkiye'de de en tanınmış şarkısı budur. Türkiye'de çok tanınmış bir diğer çalışması ise 1999 yılında Khaled ve Faudel ile verdiği konser kaydıdır. Bu konser 1,2,3 Soleils adı altında bir albüm olarak piyasaya sunulmuştur.

Rai müziği, özellikle Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine baş kaldırması ve sömürüye karşı mücadele hareketlerinde önemli yer etmişti. Rai, 1980'li yıllardan itibaren uluslararası çapta tanınmış ve Taha'nın şarkıları ile tüm dünyaya yayılmıştı.

Taha'nın yeni bir albüm üzerinde çalıştığı ve 2019 başında yeni albümüyle sevenleriyle buluşmayı planladığı öğrenildi.

RACHİD TAHA NEDEN ÖLDÜ?

59 yaşındaki sanatçının, Paris'teki evinde uyurken geçirdiği kalp krizisonucu yaşamını yitirdiğini bildirildi.