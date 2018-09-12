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’da faciası: 100 ölü

açıklarında taşıyan iki lastik botun batması sonucu 100’den fazla kişi öldü. Denizden kurtarılan 276 kişi, El Hums limanına getirildi

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Libya’da göçmen faciası: 100 ölü
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, açıklarında taşıyan iki lastik botun batması sonucu 100'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Örgüt, botların 1 Eylül'de yola çıktığını ancak patlayarak battığını duyurdu. Denizden kurtarılan 276 kişi, başkent Trablus'un güneydoğusundaki El Hums limanına getirildi. Örgüt aralarında hamile kadınlar, çocuklar ve bebeklerin de bulunduğu bu kişilerin bir gözetim kampında tutulduğunu belirtti. Kurtulanlardan bazılarının zatürreeye yakalandığı ve bazılarında da sızan yakıttan vücutlarında yanıklar oluştuğu haber veriliyor.
Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan 1500'den fazla kişi boğularak öldü. Tekneleri batan daha fazla sayıda kişi kurtarıldı. Libya'dan insan kaçakçılara para ödeyerek teknelere doluşan göçmenler İtalya'ya, buradan da diğer Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyor. İtalya, göçmen gemilerini artık limanlarına yanaştırmıyor.
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Libya’da göçmen faciası: 100 ölü
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