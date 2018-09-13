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'de 5 kişiyi öldüren silahlı saldırgan etti

'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı bir saldırganın, kendi eşi dahil 5 kişiyi öldürdüğü, daha sonra ettiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 07:30 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 07:31
ABD'de 5 kişiyi öldüren silahlı saldırgan intihar etti

Yerel polis yetkilileri, eyaletin güneyinde yer alan Bakersfield kentinde yaşanan saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayın meydana geldiği Kern bölgesi şerifi Donny Youngblood, kimliği açıklanmayan silahlı saldırganın önce karısını vurduğunu, daha sonra yakınlardaki 4 kişiyi de art arda vurarak öldürdüğünü belirtti.

Youngblood, el koyduğu bir araçla olay mahallinden kaçmaya çalışırken şerif yardımcısıyla karşılaşan saldırganın aynı silahla ettiğini aktardı.

Bölgede inceleme yapan polisin saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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ABD'de 5 kişiyi öldüren silahlı saldırgan intihar etti
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