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Balkondan sarkan çocuğu kurtaran Malili, resmen Fransız vatandaşı oldu

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 16:10

Geçtiğimiz Mayıs ayında 'da bir binanın 4'üncü katından düşmek üzere olan çocuğu tırmanarak kurtaran Malili göçmen , resmen Fransız vatandaşı oldu.
Geçtiğimiz Mayıs ayında bir bebek balkona tırmanmış ve kimsenin erişemediği bir noktada sarkmıştı. Olayı gören Malili göçmen Mamadou Gassama hiç düşünmeden 30 saniye içinde 4 kat tırmanarak bebeği kurtarmış, dünyanın gündemine oturmuştu. Bugün vatandaşlık işlemleri tamamlanan 'örümcek adam' lakaplı Gassama resmen Fransız vatandaşı oldu.
Olayın ardından Gassama'ya Fransa'da oturma izni verilmiş ve kahramanlığı nedeniyle de vatandaşlık işlemleri hızlandırılmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 'na kabul ettiği Gassama'ya cesaret madalyası vermiş, bir yıldır inşaatlarda kaçak çalışan Gassama'ya Paris itfaiyesinde iş verilmişti.

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Balkondan sarkan çocuğu kurtaran Malili, resmen Fransız vatandaşı oldu
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