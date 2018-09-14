Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Almanya'dan Türkiye'ye büyük övgü

Almanya'dan 'ye büyük övgü

Almanya Heiko Maas, 'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Zirvesi'nde ateşkesten yana tutum sergileyen 'ye teşekkür etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 18:45 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 01:30
Almanya'dan Türkiye'ye büyük övgü

Maas, 'de Başkanı Peter Maurer ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, ve çevresinde insani felaketin yaşanmasını önlemek için her şeyi yaptıklarını söyledi.

Bunun için Türk yetkililerle de görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Maas, Türk yetkililerinin, Tahran'da Rus ve lılarla bir araya geldiğini ve ateşkesten yana tutum sergilediğine işaret ederek, "Bu konuda çok müteşekkirim." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu ile dün bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Maas, yarın da Berlin'de ağırlayacağı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile konusunu ele alacağını belirtti.

Maas, İdlib'e büyük bir saldırı yapılmasını engellemeye katkı sağlayacak her durumu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Maas ayrıca, Alman hükümetinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne 150 milyon avro vereceğini de bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'dan Türkiye'ye büyük övgü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN