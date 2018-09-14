Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Macron’dan işkence itirafı

Macron’dan işkence itirafı

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Macron’dan işkence itirafı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1830'da sömürge olarak işgal ettikleri Cezayir'de Fransız askerlerinin yaptığı işkenceleri resmen kabul edilmesine yönelik çok önemli bir adım attı. Macron, Cezayir'in kurtuluşu için mücadele eden Cezayirli matematikçi 'in ölmesinde Fransız devletinin sorumluluğu olduğunu açıkladı. 1954-1962 arasında devam eden Cezayir Kurtuluş Savaşı sırasında Fransız askeri sömürge karşıtı bir duruş sergileyen Audin'e işkence etmiş ve matematikçi 1957'de kaybolmuştu. Macron'un ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada "(Maurice Audin'in) ölümü yasal olarak kurulmuş bir sistem tarafından mümkün kılındı. Bu sistem, silahlı kuvvetlere, kanunla emanet edilen özel yetkiler altında kurulan bir sistemdir" denildi. Fransız gazetesi Macron'un Fransız devletinin Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda işkenceye başvurulmasına izin vererek bir başarısızlık örneği sergilediğini resmen kabul ettiği yorumunu yaptı. Cezayir halkı 1954'te sömürüye karşı başkaldırdığında işkencelere maruz bırakılmıştı. Fransız tarihçiler her iki taraftan 400 bin kişinin öldüğünü söylerken, Cezayirli tarihçilere göre 1,5 milyon Cezayirli öldürüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Macron’dan işkence itirafı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN