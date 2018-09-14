Macron’dan işkence itirafı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1830'da sömürge olarak işgal ettikleri Cezayir'de Fransız askerlerinin yaptığı işkenceleri resmen kabul edilmesine yönelik çok önemli bir adım attı. Macron, Cezayir'in kurtuluşu için mücadele eden Cezayirli matematikçi Maurice Audin
'in ölmesinde Fransız devletinin sorumluluğu olduğunu açıkladı. 1954-1962 arasında devam eden Cezayir Kurtuluş Savaşı sırasında Fransız askeri sömürge karşıtı bir duruş sergileyen Audin'e işkence etmiş ve matematikçi 1957'de kaybolmuştu. Macron'un ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada "(Maurice Audin'in) ölümü yasal olarak kurulmuş bir sistem tarafından mümkün kılındı. Bu sistem, silahlı kuvvetlere, kanunla emanet edilen özel yetkiler altında kurulan bir sistemdir" denildi. Fransız Le Monde
gazetesi Macron'un Fransız devletinin Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda işkenceye başvurulmasına izin vererek bir başarısızlık örneği sergilediğini resmen kabul ettiği yorumunu yaptı. Cezayir halkı 1954'te sömürüye karşı başkaldırdığında işkencelere maruz bırakılmıştı. Fransız tarihçiler her iki taraftan 400 bin kişinin öldüğünü söylerken, Cezayirli tarihçilere göre 1,5 milyon Cezayirli öldürüldü.