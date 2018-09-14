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Rusya: Ankara ABD baskısına rağmen S-400’leri alacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, ’nin ABD’den yapılan baskıya rağmen S-400 füze savunma sistemlerini satın alma planlarının devam ettiğini söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 11:19
Rusya: Ankara ABD baskısına rağmen S-400’leri alacak

ABD medyasında 'nin Rus S-400 füze savunma sistemi i platform inşaatına başladığı haberlerinden sonra Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerini satın alma planlarının devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin füze sistemlerini 2019'da teslim alacağını söyleyen Borisov, "Üretici firma Almaz- Antey'in önümüzdeki 10 yıl boyunca sadece geleneksel ortaklarımıza değil, ülkelerine de mal üretmekte sıkıntı çekeceğini sanmıyorum. Türkiye ABD'den gelen baskılara rağmen füze alma işlemlerini durdurmadı. Türkiye tüm ekipmanı sözleşme yükümlülüklerimize uygun olarak zamanında alacaktır" dedi.

Borisov, Rusya'nın ABD dışındaki ülkelerle askeri anlaşmalarında dolar kullanımından vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Dolara ihtiyacımız yok. Rubleye ihtiyacımız var. Ruble döviz kuru dalgalanmalarına rağmen istikrarlı bir para birimidir. Neden Irak veya Çin ile yaptığımız sözleşmeleri ABD doları ile yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

S-400 füzeleri konusunda geri dönüş yok

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Rusya: Ankara ABD baskısına rağmen S-400’leri alacak
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