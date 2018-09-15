‘Beklentimiz İdlib’de statünün korunması’

Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya'nın temsilcilerinin katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı, dün Dolmabahçe Sarayı
'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ev sahipliğindeki toplantıya Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Jan Hecker, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomasi Başdanışmanı Philippe Etienne ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in Başdanışmanı Yuri Ashakov katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Kalın, "Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması gerektiği" dedi. Erdoğan ve Putin'in Soçi'deki zirvesinin önem arz ettiğine dikkat çeken Kalın, "Beklentimiz İdlib'de mevcut statünün şu haliyle korunması. Sivillerin korunması. Bir insani krizin çıkmaması. Temaslarımız yoğun biçimde devam edecek" diye konuştu. Kalın, uluslararası toplum ve liderlerden Türkiye'ye daha açık ve net destek vermelerinin beklendiğini de kaydetti.