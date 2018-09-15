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ordusu 'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı

ordusu, cephe hattındaki sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlar kullanarak ateş açtı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 10:38
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı

ordusu, cephe hattındaki sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlar kullanarak ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 14 Eylül akşam saatlerinden başlayarak 15 Eylül sabah saatlerine kadar Tovuz, Terter ve Ağdam illerindeki sivil yerleşim birimlerine topçu teçhizatı da dahil olmak üzere farklı silahlardan ateş açtığı bildirildi.

Saldırıda can kaybının yaşanmadığı fakat bazı evlerin zarar gördüğü kaydedildi.

ERMENİSTAN ÖNEMLİ GÜN VE BAYRAMLARDA PROVOKASYON YAPIYOR

Açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan'da önemli gün ve bayramlar olduğunda benzer bulunmasına dikkat çekildi.

AZERBAYCAN ORDUSU YANIT VERDİ

Azerbaycan ordusunun da Ermenistan ordusuna ateşle yanıt verdiği, karşı tarafta yaşanan kayıp ve yıkımın tüm sorumluluğunun Ermenistan yönetiminde olduğu belirtildi.

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Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı
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