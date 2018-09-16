Türkiye Gazze’ye merhem oldu

Uluslararası Gazze
'nin Yeniden İmarı Komisyonu, 14 ülkeden temsilcinin katılımıyla İstanbul
'da dün gerçekleştirdiği toplantıda uluslararası camiaya ve İslam ülkelelerine Gazze'ye yardım çağrısında bulundu. Komisyon Başkanı Nasır el-Huneydi, Türkiye
'nin de yardımıyla Gazze'de okulların, hastanelerin ve ibadethanelerin onarıldığını söyledi ve Türkiye halkına seslenerek "Tıpkı geçmişte yaptığınız gibi bundan sonra da Gazze'nin yaralarına merhem olmaya devam edin" dedi. "İsrail
saldıracağı zaman nereye saldıracağını bilemiyoruz. Hastane, okul, ibadethane, konut ayırt etmiyor" diyen Huneydi, şimdiye dek Gazzelilere 500'den fazla ev yaptıklarını, ibadethane, okul ve hastaneleri onardıklarını ve özellikle Gazzeli çocukların psikolojisini düşünerek Han Yunus bölgesine bir yağmur suyu toplama tesisi ve piknik alanı inşaatı gerçekleştirdiklerini duyurdu. SABAH'a konuşan komisyonun Avrupa Temsilcisi İbrahim Suraya ise "İsrail binaları ve insanları harap etmeyi sürdürüyor. Biz binaları restore ederek insanların hayatlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. En büyük sorunlarımızın başında İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka dolayısıyla, içeriye gerekli malzemeleri sokamayışımız geliyor. Türkiye'nin bu noktadaki çabalarını takdir ediyoruz" dedi. GURBETÇİLERE MİNNET
"İslam dünyasının tamamen sahip çıktığı tek ortak dava Gazze davası" diyen Suraya, komisyonun toplanması için en uygun yerin İstanbul olduğunu belirterek, bu konuda siyasi desteğini sağlayan Türk hükümetine teşekkür etti. Almanya'da yaşayan Filistin
asıllı Suraya, Avrupa'daki gurbetçi Türklerin de Filistin meselesindeki hassasiyetlerinin son derece yüksek olduğunu söyledi. FRANSIZ AKTİVİST AÇLIK GREVİNDE
İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs
'ün Han el-Ahmer bölgesinde Filistinlilere ait evleri yıkma kararına ilişkin protesto yürüyüşüne katıldığı sırada gözaltına alınan Fransız yazar ve aktivist Frank Romano açlık grevine başladı. Batı Kudüs'teki bir polis gözetim merkezinde tutulan ve aynı zamanda hukuk profesörü olan Romano'nun Han el-Ahmer'deki yıkım kararından vazgeçilinceye ve bölge halkına imar izni verilinceye kadar açlık grevine devam etmekte kararlı olduğu öğrenildi. GAZZE ŞEHİTLERİNİ UĞURLADI
İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu şehit düşen biri çocuk 3 Filistinli' nin naaşı gözyaşları içinde uğurlandı. Cibaliya doğusunda İsrail askerlerinin kafasından vurduğu 12 yaşındaki Filistinli Şadi Abduladil'in cenaze namazı İzzeddin el- Kassam Camisi'nde kılındı. Muhammed Şakkura'nın (21) cenaze namazı Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Mağazi kampındaki Mağazi Büyük Camisi'nde, Hani Affane'ninki (21) Refah kentindeki Bedir Camisi'nde eda edildi. İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla Filistinli şehit oldu.