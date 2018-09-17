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tayfuna, Amerika kasırgaya teslim

ABD’nin Kuzey ve eyaletlerini etkisi altına alan 14 can aldı. ’deki ’nda ölenlerin sayısı 64’e ulaştı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018
Asya tayfuna, Amerika kasırgaya teslim
ABD'nın Kuzey ve eyaletlerini etkisi altına alan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi. 'da mahsur kalan yaklaşık 50 kişinin ise helikopter yardımıyla kurtarıldığı kaydedildi. 2 bin 500'den fazla uçuşun iptal edildiği bölgedeki 3 milyona yakın insan tahliye edildi. Cuma gününden bu yana bölgeyi etkisi altına alan ve karaya ulaştıktan sonra tropik fırtınaya dönüşen Florence Kasırgası'nın şiddetini azalttığı ancak hala ölümcül sonuçlara neden olabileceği aktarıldı. Kasırganın, Virginia eyaletine ve Orta Atlantik'e doğru ilerlemesi bekleniyor. ülkelerinden 'i vuran 'nda da ölü sayısı arttı. Banguet eyaletine bağlı Itogon bölgesindeki bir altın madeninde yaşanan heyelan sonucu toprak altında mahsur kalan 38 işçi hayatını kaybetti. Bölgede 37 kişiden haber alınamıyor. Filipinler polisi, şimdiye kadar 64 kişinin tayfun nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam kayıp sayısı ise 45 oldu.

HONG KONG'DA KIRMIZI ALARM
Yetkililer, su ve elektrik verilemeyen bölgelerdeki 100 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi. 250 binden fazla kişinin etkilendiği ve şiddeti nedeniyle "süper güçlü" olarak anılan Mangkhut Tayfunu'nun 'a ulaştığı ve bölgede kırmızı alarm verildiği aktarıldı.
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Asya tayfuna, Amerika kasırgaya teslim
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