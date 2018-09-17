Asya tayfuna, Amerika kasırgaya teslim

ABD'nın Kuzey ve Güney Carolina
eyaletlerini etkisi altına alan Florence Kasırgası
nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi. Kuzey Carolina
'da mahsur kalan yaklaşık 50 kişinin ise helikopter yardımıyla kurtarıldığı kaydedildi. 2 bin 500'den fazla uçuşun iptal edildiği bölgedeki 3 milyona yakın insan tahliye edildi. Cuma gününden bu yana bölgeyi etkisi altına alan ve karaya ulaştıktan sonra tropik fırtınaya dönüşen Florence Kasırgası'nın şiddetini azalttığı ancak hala ölümcül sonuçlara neden olabileceği aktarıldı. Kasırganın, Virginia eyaletine ve Orta Atlantik'e doğru ilerlemesi bekleniyor. Asya
ülkelerinden Filipinler
'i vuran Mangkhut Tayfunu
'nda da ölü sayısı arttı. Banguet eyaletine bağlı Itogon bölgesindeki bir altın madeninde yaşanan heyelan sonucu toprak altında mahsur kalan 38 işçi hayatını kaybetti. Bölgede 37 kişiden haber alınamıyor. Filipinler polisi, şimdiye kadar 64 kişinin tayfun nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam kayıp sayısı ise 45 oldu. HONG KONG'DA KIRMIZI ALARM
Yetkililer, su ve elektrik verilemeyen bölgelerdeki 100 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi. 250 binden fazla kişinin etkilendiği ve şiddeti nedeniyle "süper güçlü" olarak anılan Mangkhut Tayfunu'nun Hong Kong
'a ulaştığı ve bölgede kırmızı alarm verildiği aktarıldı.