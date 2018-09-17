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yine ’ın kuzeyine saldırdı

Giriş Tarihi: 17.9.2018
DEAŞ yine Irak’ın kuzeyine saldırdı
'ın ? ve Diyala illerinde terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırılarda biri polis 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. DEAŞ militanlarının Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesine bağlı El-Abbasi beldesinde düzenlediği silahlı saldırıda 1 polis ile 1 sivilin hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı. Öte yandan Diyala'nın kuzeydoğusunda Ez-Zur bölgesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu güçlerinden bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
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DEAŞ yine Irak’ın kuzeyine saldırdı
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