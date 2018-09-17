DEAŞ yine Irak’ın kuzeyine saldırdı

Irak
'ın ?Kerkük
ve Diyala illerinde terör örgütü DEAŞ
mensuplarının düzenlediği saldırılarda biri polis 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. DEAŞ militanlarının Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesine bağlı El-Abbasi beldesinde düzenlediği silahlı saldırıda 1 polis ile 1 sivilin hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı. Öte yandan Diyala'nın kuzeydoğusunda Ez-Zur bölgesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Haşdi Şabi
güçlerinden bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.