ABD'den Rusya'ya 'stratejik silah anlaşmalarını ihlal' suçlaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşar Yardımcısı David Trachtenberg, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andre Thomson ile Senato Dış İlişkiler Komitesi'de ABD ile Rusya arasında silahlanmayı azaltma çabaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile silahlanmayı azaltma çabalarının sorunlu olduğunu savunan Trachtenberg, "Görünen o ki Rusya Federasyonu anlaşmaların sadece kendisine uyan kısımlarına uyması gerektiğine inanıyor. Sonuç olarak Rusya ile yapılan tüm uluslararası anlaşmaların güvenirliği risk altındadır." diye konuştu.

Uluslararası güvenlik ortamının silahlanmayı kontrol altına almayı oldukça zorlaştırdığını kaydeden Trachtenberg, Rusya ile gelecektek silahlanmayı azaltmaya yönelik tüm anlaşmalarının başka ülkelerin katılacağı bir platformda yapılması gerektiğini savundu.

Rusya'nın özellikle stratejik silahların azaltılması çabalarına önemli bir engel teşkil ettiğini savunan Trachtenberg, "Rusya'nın bu ihlallerini ihmal etmek ve bu ihlallerden dolayı Rusya'dan hesap sormamak sorumsuzluk olur." ifadesini kullandı.

ABD'nin 2011'de Rusya ile imzaladığı Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) 2021'de sona ereceğini hatırlatan Trachtenberg, "Anlaşmayı uzatmaya yönelik alınacak her karar Rusya'nın silahlanmayı azaltmaya yönelik davranışları ışığında New START anlaşmasının ulusal güvenlik menfaatlerimize yarayıp yaramadığına yönelik gerçekçi değerlendirmelere dayanmalıdır." dedi.

Dışişleri Müsteşarı Thomson ise söz konusu anlaşmanın uzatılmasına yönelik henüz herhangi bir karar alınmadığını ancak bu kararın Rusya'nın son zamanlarda duyurduğu stratejik silahların anlaşmaya dahil edip etmeyeceğine bağlı olacağını belirtti.