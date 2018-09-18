Gökdelenler bile sallandı

Filipinler
'de 65 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan, toprak kaymalarını tetikleyen, ağaçları köklerinden söken Mangkhut Tayfunu
, saatte 230 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarıyla bölgenin finans merkezi Hong Kong
'un dev gökdelenlerini bile salladı. Yetkililer alarm durumuna geçerken 391 kişinin yaralandığı belirtilen şehirde hayat durma noktasına geldi. Çin
medyası tarafından 'Tayfunların Kralı' lakabıyla anılan Mangkhut'un ardından Hong Kong'da ağaçların köklerinden sökülerek yolları kapadığı, çok yüksek basınçlara ve kuvvetli darbelere bile dayanıklı olmaları için tasarlanan gökdelen camlarının parçalandığı ve binaların zarar gördüğü ortaya çıktı. 3 MİLYON KİŞİYE TAHLİYE
Hong Kong'un ardından Çin'in anakarasına ilerleyin Makao özel yönetim bölgesi ve Guangdong eyaletlerini vuran tayfun yüzünden Çin'de de yaklaşık 3 milyon kişiye tahliye emri verildi. Guangdong'da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuran resmi haber kalanlı China Central TV, çatıların uçtuğu ve prefabrik binaların ters döndüğü görüntüleri paylaştı. Kumarhaneleriyle ünlü Makao'nun tarihinde ilk kez, şehirdeki 42 kumarhanenin tamamının afet dolayısıyla kapatıldığı öğrenildi. Fransa merkezli AFP'nin haberine göre ise Hong Kong'da kuvvetli rüzgarlara rağmen sosyal medyaya koymak üzere fotoğraf çeken kişilerin hayatlarını tehlikeye attığı görüldü.