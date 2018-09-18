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Gökdelenler bile sallandı

Saatte 230 km hıza ulaşan , ’un dev gökdelenlerini yaprak gibi salladı. 391 kişinin yaralandığı şehirde hayat durma noktasına geldi

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Gökdelenler bile sallandı
'de 65 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan, toprak kaymalarını tetikleyen, ağaçları köklerinden söken , saatte 230 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarıyla bölgenin finans merkezi 'un dev gökdelenlerini bile salladı. Yetkililer alarm durumuna geçerken 391 kişinin yaralandığı belirtilen şehirde hayat durma noktasına geldi. medyası tarafından 'Tayfunların Kralı' lakabıyla anılan Mangkhut'un ardından Hong Kong'da ağaçların köklerinden sökülerek yolları kapadığı, çok yüksek basınçlara ve kuvvetli darbelere bile dayanıklı olmaları için tasarlanan gökdelen camlarının parçalandığı ve binaların zarar gördüğü ortaya çıktı.

3 MİLYON KİŞİYE TAHLİYE
Hong Kong'un ardından Çin'in anakarasına ilerleyin Makao özel yönetim bölgesi ve Guangdong eyaletlerini vuran tayfun yüzünden Çin'de de yaklaşık 3 milyon kişiye tahliye emri verildi. Guangdong'da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuran resmi haber kalanlı China Central TV, çatıların uçtuğu ve prefabrik binaların ters döndüğü görüntüleri paylaştı. Kumarhaneleriyle ünlü Makao'nun tarihinde ilk kez, şehirdeki 42 kumarhanenin tamamının afet dolayısıyla kapatıldığı öğrenildi. Fransa merkezli AFP'nin haberine göre ise Hong Kong'da kuvvetli rüzgarlara rağmen sosyal medyaya koymak üzere fotoğraf çeken kişilerin hayatlarını tehlikeye attığı görüldü.
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Gökdelenler bile sallandı
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