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'dan 'a son uyarı

Başkanı Ebulhasan Firuzabadi, ülkede en çok kullanılan ağlarından 'ın, ülkede temsilcilik açma ve İranlı kullanıcıların bilgilerini ülkedeki veri merkezlerinde saklamayı kabul etmemesi halinde kapatılacağını açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 18:28
İran'dan Instagram'a son uyarı

devlet televizyonunda yayımlanan bir programa katılan Firuzabadi, yöneticileriyle şu ana kadar birkaç kez görüştüklerini ancak yöneticilerin İran'ın şartlarını kabul etmeye yanaşmadığını aktardı.

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Telegram adlı mesajlaşma uygulamasının yetkililerin iş birliği çağrılarını kabul etmediği için yasaklandığını hatırlatan Firuzabadi, "Instagram, Telegram gibi aynı sonuçla karşılaşabilir. İş birliği yapmaması halinde İnstagram'a erişim engeli getirilecektir." dedi.

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"ŞARTLARIMIZA UYMAYAN..."

Firuzabadi, İran'da belirli bir oranda kullanıcıya ulaşan yabancı ağlarına ülkede temsilcilik açma ve İranlı kullanıcıların bilgilerini İran'daki veri merkezlerinde saklama şartı getirdiklerini belirtti.

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İran'dan Instagram'a son uyarı
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