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'ten ABD Dışişleri'ne resti

ABD Dışişleri Bakanlığının 'ın başkenti Taipei'de açtığı defakto diplomatik tesisi için 'a asker talebinde bulunduğu ancak Savunma Bakanı 'in bunu reddettiği iddia edildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 02:57
Jim Mattis'ten ABD Dışişleri'ne Tayvan resti

ABD Savunma Bakanı 'in, Dışişleri Bakanlığının 'da kurduğu diplomatik misyon tesisini korumak üzere asker talebini reddettiği öne sürüldü.

Amerikan CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığının, Tayvan'ın başkenti Taipei'de defakto olarak açtığı diplomatik tesisi için Savunma Bakanlığına () asker talebinde bulunduğu ancak Mattis'in bunu reddettiği iddia edildi.

CNN'e konuşan bir Pentagon yetkilisi, Deniz Piyadelerine bağlı birliklerin gelecek ay Tayvan'da olması planlanırken Mattis'in kararının bakanlıkta şaşkınlığa neden olduğunu belirtti.

Mattis'in ret kararının ardında ABD'nin Tayvan'ı devlet olarak tanımaması olduğu iddia edilirken, Bakan Mattis'in Tayvan konusunda Trump yönetimi ile ters düştüğü yorumlarına da neden oldu.

Dışişleri Bakanlığının haziran ayında Tayvan'da açtığı yeni misyonda 450 personelin görev yaptığı belirtiliyor.

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Jim Mattis'ten ABD Dışişleri'ne Tayvan resti
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